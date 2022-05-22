Josef: 'Tek yol fedakarlık'

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza, sezonun sona erdiği Konyaspor maçı sonrası açıklama yaptı.



Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Josef şu ifadeleri kullandı:



"TAKIM HALİNDE EN KÖTÜ SEZONUMUZ"



"Sezon sona erdi. Maalesef takım olarak çok iyi geçen bir sezonun ardından başladığımız bu sezon takım halinde en kötü sezonumuz olarak noktalandı."



"TEK YOL FEDAKARLIK"



"Bu yıl çok şey öğrendim. Hedeflere ulaşmanın tek yolunun çok büyük fedakarlık göstermek olduğunu öğrendim. Bir takımı şampiyon yapan en önemli etmenlerden birinin alçakgönüllülük olduğunu öğrenirken, aynı zamanda kendini yukarıda görmenin de şampiyon bir takımı mağlup bir takım haline getirdiğini öğrendim."



"HEDEF DERS ALMAK"



"Gelecek sezon en temel hedefimiz bu yılki hatalarımızdan ders almak olmalı. Tüm bunların yanında harika bir sezon geçiren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Stadımıza gelip bizi her zaman desteklediler. Her zaman Beşiktaş taraftarıyla ilgili çok güzel şeyler duymuştum ama bugün gördüm ki sizler bu kulübün en büyük mirasısınız. 2022/2023 sezonunda görüşmek üzere"





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