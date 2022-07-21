Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurmuştu. Josef de Souza'yı Ahmet Nur Çebi ziyaret etti.



ÇEBİ, JOSEF'İ YALNIZ BIRAKMADI



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ziyaret etti. Çebi, bir süre sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Souza'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.



NELER KONUŞTULAR?



Söz konusu görüşmede Ahmet Nur Çebi'nin Josef'e, "Futbolda sakatlıklar var. Biz her zaman yanındayız. Eminim ki daha güçlü bir şekilde dönecek ve Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceksin" dediği öğrenildi. Josef ise Çebi'ye yanında olduğu için teşekkür etti ve daha güçlü dönme sözü verdi.





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