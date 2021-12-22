Jose Sosa: "Tek bir kelimem bile yok!"

Jose Sosa, 9 kişi kalan rakipleri Fatih Karagümrük karşısında 1-1 berabere kalmalarını yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Sosa: 'Tek bir kelimem bile yok!'
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22 Aralık 2021 22:41
Fenerbahçeli Jose Sosa, 9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ü yenememelerinin ardından utanç duyduklarını söyledi.

Jose Sosa yaptığı açıklama "Konuşacak bir şey yok. İçinde bulunduğumuz durum utanç verici. İki oyuncu fazla olmamıza rağmen kazanamadık." dedi.

Arjantinli futbolcu ayrıca "Mecbur olduğum için buradayım. Maçla ilgili söylenecek tek bir kelime bile yok." ifadelerini kullandı.


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