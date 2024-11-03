Jose Mourinho: "Trabzonspor'a izin vermeyeceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularla yaptığı toplantıda, "Rakibimiz zor durumda. Bizi yenip nefes almak isteyecekler. Ancak onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Hırsımızı ve şampiyonluğu ne kadar istediğimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Trabzonspor'a izin vermeyeceğiz'
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03 Kasım 2024 10:33
Fenerbahçe'de hafta içi idmanda İsmail Yüksek'in darbesiyle ayak bileğinden sakatlanan ve sonra sosyal medyada, "Her şey yolunda, pazar gününe hazırım" mesajı veren Jose Mourinho, Trabzonspor için tüm planını yaptı.

Takımını zorlu maça motive eden Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada alınacak 3 puanın önemine değindi. Son toplantıda takım oyununun oturduğunu söyleyen başarılı çalıştırıcının, "Rakibimiz zor durumda. Bizi yenip nefes almak isteyecekler. Ancak onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Hırsımızı ve şampiyonluğu ne kadar istediğimizi göstereceğiz" dediği öğrenildi.

TRABZON'A 3. KEZ RAKİP

Bu arada Jose Mourinho, 3. kez Trabzonspor'a rakip olacak. Portekizli hoca, 2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi Play- Off turunda Roma'nın hocası olarak karşılaştığı bordo- mavilileri iki maçta da mağlup etmişti.

DIŞ SAHADA KAYBETMEDİ

Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 24 deplasman maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 22'sinde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

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