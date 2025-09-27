26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-1
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
3-1
26 Eylül
Rodez-Pau
1-2
26 Eylül
Nancy-Reims
0-1
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-0
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
4-0
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
2-1
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
1-1
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
3-2
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
1-2
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-0
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1

Jose Mourinho: "Takım şu anda kimliksiz!"

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gil Vicente karşılaşmasının ardından konuştu.

calendar 27 Eylül 2025 01:06
Jose Mourinho: 'Takım şu anda kimliksiz!'
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gil Vicente ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Mourinho, "Genel olarak bu bizim istediğimiz Benfica değil. Benfica; çaba, adanmışlık ve fedakarlık demek. Takım yorgun, üç günde bir oynanan maçlar yorucu, bazı oyuncular yorgun." dedi.

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, "Gil Vicente, harika bir takım ama bu takımların maçlara hazırlanmak, dinlenmek, detaylara hazırlanmak ve bizim inceleyemediğimiz sürpriz duran toplar için bir hafta zamanları var. Bu, Leiria'nın teknik direktörü olarak yaşadığım bir şeydi. Maçlara hazırlanmak için bir hafta süremiz olurdu ve Gil Vicente'nin yaptığı gibi gözlerinizi dört açarak oynuyorsunuz." diye konuştu.


Kazanmalarına rağmen iyi bir performans ortaya koymadıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Çok fazla top kaybettik, daha kaliteli bir oyun sergileyebilirdik. Bireysel ve kolektif kalite olmadan çok önemli bir 3 puan elde ettik." sözlerini sarf etti.

"TAKIM KİMLİKSİZ"

Mourinho, son olarak, "Takım şu anda kimliksiz. Bruno Lage'nin fikirleri ile benim fikirlerim arasında gri bir alanda yaşıyor. Çok fazla çalışma süresi olmadan aşılması zor bazı durumlar var ve bizde bu süre yok. Oynuyoruz, toparlanıyoruz ve maçları analiz ediyoruz ancak saha çalışması yapamıyoruz. Her seferinde bir maça odaklanacağız." dedi.

 

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
