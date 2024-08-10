Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sarı kart gördü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 1. haftasındaki Adana Demirspor maçında sarı kart gördü.

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Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sarı kart gördü
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10 Ağustos 2024 22:07
Son güncelleme 10 Ağustos 2024 22:31
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 1. haftasındaki Adana Demirspor maçında sarı kart gördü.

Maçın 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı taç kullanma isteği esnasında taç atışının yerinden kullanılmasını isteyen hakem Atilla Karaoğlan, oyunu durdurdu.

Bu gelişme üzerine çok sinirlenen Jose Mourinho'nun itirazları sonrası Atilla Karaoğlan, Mourinho'ya sarı kart gösterdi.
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