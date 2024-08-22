Jose Mourinho: 'Sol ayaklı stoper isterim!'

Fenerbahçe artık Ferdi Kadıoğlu'nun vedası için saatleri sayıyor. Milli futbolcu, İngiliz ekibi Brighton'a 5 yıllık imza atacak. Bu transferden sarı-lacivertli kulübün kasasına 35 milyon Euro girecek. Asıl merak edilen, Ferdi'nin ayrılığı sonrası takıma kimin geleceği...
Teknik direktör Jose Mourinho, B ve C planlarını yaptı. Portekizli hoca, Ferdi'nin ayrılığı sonrası sol bekte Jayden Oosterwolde'yi oynatmaya karar verdi. Portekizli teknik adam savunmayı güçlendirmek isterken, yönetimden sol bek değil stoper takviyesinde bulundu. Özellikle Rodrigp Becao ve Aexander Djiku'yu yetersiz gören tecrübeli çalıştırıcı, kadrosuna sol ayaklı bir stoper katmayı düşünüyor.
CALVİN BASSEY LİSTEDE İLK SIRADA
Mourinho'nun isteği doğrultusunda çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Calvin Bassey ismine yöneldi. 24 yaşındaki stoper, Fulham'da forma giyiyor. 16 milyon Euro piyasa değerine sahip oyuncu, sol ayaklı olmasının yanı sıra hızı ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler stoper transferi için 12-13 milyon Euro ayırmayı planlıyor.
HERMOSO DA GÜNDEMDE
Öte yandan Fenerbahçe'de Mario Hermoso ismi de gündeme geldi. Bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen İspanyol yıldız için maliyet araştırmasına başlandı. 2019'dan beri formasını giydiği Atletico'nun yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 29 yaşındaki İspanyol yıldız boşa çıkmıştı. Piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen başarılı oyuncu, kulüp kariyerinde 249 maçta stoper, 53 maçta sol bek olarak oynadı.
Teknik direktör Jose Mourinho, B ve C planlarını yaptı. Portekizli hoca, Ferdi'nin ayrılığı sonrası sol bekte Jayden Oosterwolde'yi oynatmaya karar verdi. Portekizli teknik adam savunmayı güçlendirmek isterken, yönetimden sol bek değil stoper takviyesinde bulundu. Özellikle Rodrigp Becao ve Aexander Djiku'yu yetersiz gören tecrübeli çalıştırıcı, kadrosuna sol ayaklı bir stoper katmayı düşünüyor.
CALVİN BASSEY LİSTEDE İLK SIRADA
Mourinho'nun isteği doğrultusunda çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Calvin Bassey ismine yöneldi. 24 yaşındaki stoper, Fulham'da forma giyiyor. 16 milyon Euro piyasa değerine sahip oyuncu, sol ayaklı olmasının yanı sıra hızı ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler stoper transferi için 12-13 milyon Euro ayırmayı planlıyor.
HERMOSO DA GÜNDEMDE
Öte yandan Fenerbahçe'de Mario Hermoso ismi de gündeme geldi. Bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen İspanyol yıldız için maliyet araştırmasına başlandı. 2019'dan beri formasını giydiği Atletico'nun yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 29 yaşındaki İspanyol yıldız boşa çıkmıştı. Piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen başarılı oyuncu, kulüp kariyerinde 249 maçta stoper, 53 maçta sol bek olarak oynadı.