Jose Mourinho'nun Sivas planı!

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına çıkmadan önce Jose Mourinho, Anderson Talisca'yı 10 numara olarak oynatmayı ve savunmada Çağlar Söyüncü'ye şans vermeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'nun Sivas planı!
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12 Nisan 2025 11:14

Trabzonspor'u yenerek şampiyonluk yolunda hata yapmayan Fenerbahçe, 13 Nisan Pazar günü ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor'a konuk olacak.

Teknik direktör Mourinho, bu zorlu maç öncesinde taktiğini büyük oranda belirledi. Portekizli çalıştırıcı, Trabzonspor karşısına 4'lü savunma ile çıkmıştı. Bu zorlu deplasmanda da Jose, aynı saha dizilimiyle maça başlayacak. Kadroda ise Trabzonspor mücadelesine göre birtakım değişiklikler yapacak.

10 NUMARAYA GEÇECEK

Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında hat-trick yapan Anderson Talisca'yı Sivasspor'a karşı ilk 11'de sahaya sürecek ve Brezilyalı oyuncu, Sebastian Szymanski'nin yerine 10 numara pozisyonunda oynayacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, stoperde Djiku'nun yerine de Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürecek.

Mourinho'nun Dusan Tadic'i de kızağa çekeceği ve Oğuz Aydın'ı görevlendireceği belirtildi. Maximin yine bu maçta da ilk 11'de şans bulacak.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Sivas'ta sıcaklık -4 dereceyi görecek ve maç saatinde kar yağışı bekleniyor. 

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