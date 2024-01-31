Jose Mourinho, MANU'ya geri dönmek istiyor

Serie A ekibi Roma'dan ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için çarpıcı bir gelişme yaşandı.



"TAMAMLANMAMIŞ BİR GÖREV"



İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Jose Mourinho'ya yakın kaynaklar, Portekizli çalıştırıcının Manchester United'da tamamlanmamış bir işi olduğuna inandığını aktardı.



Haberde; Mourinho'nun, Manchester United'da futbol operasyonlarını devralan INEOS'un sahibi Jim Ratcliffe ile çalışmaya hevesli olduğu belirtilirken, Portekizli çalıştırıcının Manchester United'daki yarım kalan görevini tamamlamak istediği ifade edildi.



4 KUPA KAZANMIŞTI



2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 61 yaşındaki çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 144 maçta 84 galibiyet 31 beraberlik ve 29 mağlubiyet almıştı.



Mourinho, Manchester United'ın başında; 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 Community Shield ve 1 Lig Kupası kazanmıştı.



