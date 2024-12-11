Jose Mourinho, Kadıköy'de ilki yaşadı!

Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Jose Mourinho, Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadan iç saha yenilgisi aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, Kadıköy'de ilki yaşadı!
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11 Aralık 2024 20:36
Son güncelleme 11 Aralık 2024 21:37
UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da kariyerinde bir ilki yaşadı.

Portekizli teknik adam, 2-0'lık Athletic Bilbao karşılaşmasıyla Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadan iç saha yenilgisi aldı. [25 maç]

Fenerbahçe ayrıca, Jose Mourinho yönetiminde en az toplam (4) ve isabetli şut (1) çektiği resmi maçı Athletic Bilbao karşısında oynadı.

FENERBAHÇE'DEN TEK İSABETLİ ŞUT!

Öte yandan Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşılaşmasını tek isabetli şutla tamamladı. Sarı-lacivertli takımın Bilbao karşısında tek isabetli şutu 68. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

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