Jose Mourinho istedi: Ansu Fati

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen Ansu Fati'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho istedi: Ansu Fati
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06 Temmuz 2024 16:42
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, çarpıcı bir ismi gündemine aldı.

MOURINHO İSTEDİ: ANSU FATİ

Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe, bonservisi Barcelona'da bulunan İspanyol yıldız Ansu Fati ile ilgileniyor.

Haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımın hücum hattını güçlendirmek için Ansu Fati'yi gözüne kestirdiği ve oyuncunun durumu hakkında bilgi istediği kaydedildi.



MENAJERİ MENDES

Öte yandan Ansu Fati'nin menajeri Jorge Mendes ve Barcelona Sportif Direktörü Deco ile iyi ilişkilere sahip olan Mourinho'nun transfer kararı alınması halinde bu ilişkileri kullanmayı planladığı belirtildi.

5 GOLE KATKI YAPTI

Geçtiğimiz sezon Brighton'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, çıktığı 27 maçta 4 gol 1 asistlik performans gösterdi.



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