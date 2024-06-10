Jose Mourinho eski yıldızını istiyor

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun da takımın başına geçmesiyle, yeni sezon çalışmaları başladı.
MOURINHO ESKİ YILDIZINI İSTİYOR
Ünlü teknik adam, keşfettiği yıldız oyuncuyu transfer etmek için yönetime talimat verdi. Portekizli teknik adam özellikle hücum anlamında birçok ismin adını yönetime sundu.
Ofansif anlamda topu ayağında tutan oyuncudan çok direkt kaleye giden oyuncular isteyen Jose Mourinho listenin ilk sırasında sürpriz bir ismin adını verdi.
Fenerbahçe Mason Greenwood için ilgi kağıdı gönderdi. Oyuncuyla ayrıca Atletico Madrid, Barcelona, Juventus, Napoli ve Dortmund da ilgileniyor.
16 YAŞINDA A TAKIMA ÇIKARDI
2018 yılında Portekizli teknik adam kulübün sezon öncesi Amerika turu için o zamanlar 16 yaşında olan oyuncuyu seçmişti.
36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Getafe formasıyla 36 resmi maça çıkan Mason Greenwood bu karşılaşmalarda 10 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun da takımın başına geçmesiyle, yeni sezon çalışmaları başladı.
MOURINHO ESKİ YILDIZINI İSTİYOR
Ünlü teknik adam, keşfettiği yıldız oyuncuyu transfer etmek için yönetime talimat verdi. Portekizli teknik adam özellikle hücum anlamında birçok ismin adını yönetime sundu.
Ofansif anlamda topu ayağında tutan oyuncudan çok direkt kaleye giden oyuncular isteyen Jose Mourinho listenin ilk sırasında sürpriz bir ismin adını verdi.
Fenerbahçe Mason Greenwood için ilgi kağıdı gönderdi. Oyuncuyla ayrıca Atletico Madrid, Barcelona, Juventus, Napoli ve Dortmund da ilgileniyor.
16 YAŞINDA A TAKIMA ÇIKARDI
2018 yılında Portekizli teknik adam kulübün sezon öncesi Amerika turu için o zamanlar 16 yaşında olan oyuncuyu seçmişti.
36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Getafe formasıyla 36 resmi maça çıkan Mason Greenwood bu karşılaşmalarda 10 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
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