Jose Mourinho'dan öğrencilerine: "Hayallerimize odaklanın"

Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa'ya konuk olurken teknik direktör Jose Mourinho, "Hayallerimiz şampiyonluk, rakibimiz Kasımpaşa. Sadece buna odaklanın, derbiyi sonra düşüneceğiz" dedi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho'dan öğrencilerine: 'Hayallerimize odaklanın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2024 10:10
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

İdman öncesi bir konuşma yapan teknik direktör Jose Mourinho, "Kesinlikle bir sonraki haftadaki Galatasaray maçını düşünmeyin. Rakibimiz Kasımpaşa ve hayalimiz şampiyonluk. Biz buna odaklanacağız. Galatasaray maçını düşünmeye Kasımpaşa galibiyeti sonrasında başlayacağız" dedi.



"RİTMİMİZİ BULAMADIK"

Yeni transferler Amrabat ve Kostic'e de dikkat çeken Portekizli teknik adam şunları söyledi: "Amrabat ve Kostic aramıza yeni katıldı. Yeni transferlerin takıma güç katacağından şüphem yok. Henüz ritmimizi bulamadık. Eksiklerimiz var. Ancak her hafta daha iyi olacağız. Kadromdaki her oyuncuya güveniyorum, herkes şans bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ



 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery