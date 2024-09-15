Jose Mourinho'dan öğrencilerine: 'Hayallerimize odaklanın'

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
İdman öncesi bir konuşma yapan teknik direktör Jose Mourinho, "Kesinlikle bir sonraki haftadaki Galatasaray maçını düşünmeyin. Rakibimiz Kasımpaşa ve hayalimiz şampiyonluk. Biz buna odaklanacağız. Galatasaray maçını düşünmeye Kasımpaşa galibiyeti sonrasında başlayacağız" dedi.
"RİTMİMİZİ BULAMADIK"
Yeni transferler Amrabat ve Kostic'e de dikkat çeken Portekizli teknik adam şunları söyledi: "Amrabat ve Kostic aramıza yeni katıldı. Yeni transferlerin takıma güç katacağından şüphem yok. Henüz ritmimizi bulamadık. Eksiklerimiz var. Ancak her hafta daha iyi olacağız. Kadromdaki her oyuncuya güveniyorum, herkes şans bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
İdman öncesi bir konuşma yapan teknik direktör Jose Mourinho, "Kesinlikle bir sonraki haftadaki Galatasaray maçını düşünmeyin. Rakibimiz Kasımpaşa ve hayalimiz şampiyonluk. Biz buna odaklanacağız. Galatasaray maçını düşünmeye Kasımpaşa galibiyeti sonrasında başlayacağız" dedi.
"RİTMİMİZİ BULAMADIK"
Yeni transferler Amrabat ve Kostic'e de dikkat çeken Portekizli teknik adam şunları söyledi: "Amrabat ve Kostic aramıza yeni katıldı. Yeni transferlerin takıma güç katacağından şüphem yok. Henüz ritmimizi bulamadık. Eksiklerimiz var. Ancak her hafta daha iyi olacağız. Kadromdaki her oyuncuya güveniyorum, herkes şans bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ