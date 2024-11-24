Jose Mourinho'dan derbi öncesi yerinde analiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 7 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Tüpraş Stadyumu'na gitti.
Jose Mourinho, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Beşiktaş - Göztepe maçı için tribünlerde yerini aldı.
Portekizli hocanın, hem stadyumun atmosferini yakından görmek istediği hem de Beşiktaş'ın futbolunu analiz edeceğiz öğrenildi.
Jose Mourinho, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Beşiktaş - Göztepe maçı için tribünlerde yerini aldı.
Portekizli hocanın, hem stadyumun atmosferini yakından görmek istediği hem de Beşiktaş'ın futbolunu analiz edeceğiz öğrenildi.