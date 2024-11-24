Jose Mourinho'dan derbi öncesi yerinde analiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Branco ve Kerim Rahmi Koç ile birlikte Beşiktaş - Göztepe maçına gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan derbi öncesi yerinde analiz
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24 Kasım 2024 19:08
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 7 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Tüpraş Stadyumu'na gitti.

Jose Mourinho, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Beşiktaş - Göztepe maçı için tribünlerde yerini aldı.

Portekizli hocanın, hem stadyumun atmosferini yakından görmek istediği hem de Beşiktaş'ın futbolunu analiz edeceğiz öğrenildi.

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