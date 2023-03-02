Jose Mourinho'dan ayrılık kararı!

Jose Mourinho'nun bu sezon Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde yazın Roma'dan ayrılabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan ayrılık kararı!
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02 Mart 2023 16:36
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'a göre; Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde yazın Roma'dan ayrılacak.

Roma, Serie A'da Lazio'nun 1 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Roma'nın şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için sezonu ilk 4'ün içinde bitirmesi gerekiyor.

Portekizli teknik adamın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Roma, Serie A'nın 25. haftasında 5 Mart'ta Juventus ile sahasında karşılaşacak.

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