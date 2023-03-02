Jose Mourinho'dan ayrılık kararı!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport'a göre; Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde yazın Roma'dan ayrılacak.
Roma, Serie A'da Lazio'nun 1 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.
Roma'nın şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için sezonu ilk 4'ün içinde bitirmesi gerekiyor.
Portekizli teknik adamın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Roma, Serie A'nın 25. haftasında 5 Mart'ta Juventus ile sahasında karşılaşacak.
İTALYA LİGİ SERİE A PUAN DURUMU
La Gazzetta dello Sport'a göre; Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde yazın Roma'dan ayrılacak.
Roma, Serie A'da Lazio'nun 1 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.
Roma'nın şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için sezonu ilk 4'ün içinde bitirmesi gerekiyor.
Portekizli teknik adamın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Roma, Serie A'nın 25. haftasında 5 Mart'ta Juventus ile sahasında karşılaşacak.
İTALYA LİGİ SERİE A PUAN DURUMU
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