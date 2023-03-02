Jose Mourinho'dan ayrılık kararı!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.La Gazzetta dello Sport'a göre; Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde yazın Roma'dan ayrılacak.Roma, Serie A'da Lazio'nun 1 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.Roma'nın şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için sezonu ilk 4'ün içinde bitirmesi gerekiyor.Portekizli teknik adamın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.Roma, Serie A'nın 25. haftasında 5 Mart'ta Juventus ile sahasında karşılaşacak.