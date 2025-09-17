16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-1
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
5-3
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
5-3
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
2-1
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
2-3
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Jose Mourinho, Benfica'da

Fenerbahçe'nin görevden aldığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Benfica ile anlaştı.

17 Eylül 2025 07:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho, Benfica'da
Qarabağ'a evinde 3-2 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne şok bir başlangıç yapan Benfica, Bruno Lage'nin yerine Jose Mourinho ile anlaştı.

CNN Portekiz'de yer alan habere göre; Jose Mourinho, Benfica'dan gece yarısı gelen teklife 'evet' dedi. Sözleşmenin detaylarının son halinin görüşüldüğü ve çok kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

İLGİNÇ TESADÜF!


Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesi ve oynanan kötü futbol nedeniyle görevden alınan Jose Mourinho, ilginç bir şekilde sarı lacivertli kulübün ardından Benfica'da işe başlayacak.

SEÇİM KOZU OLARAK BENFICA

Benfica Başkanı Rui Costa'nın gece boyunca Jose Mourinho ile görüştüğü ve el sıkıştığı kaydedildi.

25 Ekim'de seçime gidecek olan Benfica'da Qarabağ yenilgisi sonrası başkan Rui Costa'ya tepkilerin arttığı ve muhalefetin adayı Joao Noronho Lopes'in adının öne geçtiği, Jose Mourinho transferinin seçimlerde Rui Costa'yı tekrar öne çıkaracağı belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
