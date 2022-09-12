Lig ve Avrupa'da toplam 12 maça çıkan Fenerbahçe bu haftayı bay geçerken bu işe en çok Attila Szalai sevindi.Macar futbolcu, performansıyla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Portekizli hoca, rotasyon yapıp her oyuncudan faydalanmaya çalışırken Szalai'ye 12 maçın tamamında 1030 dakika süre verdi.Jesus, 24 yaşındaki stoper gibi Rossi'den de 12 maçın tamamında faydalandı ancak Uruguaylı yıldız 803 dakika görev aldı. Sahada kalma süresi olarak bakıldığında 1030 dakika ile ilk sırada olan Macar stoperi, 12 karşılaşmanın 11'inde 1020 dakika oynayan kaleci Altay ile 10 karşılaşmada 896 dakika süre alan Ferdi takip etti.