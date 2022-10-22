Jorge Jesus'tan tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de değerlendirdiği Bright Osayi-Samuel'in yerine İsmail Yüksek'e şans verdi.



Medipol Başakşehir karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunma üçlüsünde Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'yi oynattı. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Lincoln Henrique'yi tercih eden 68 yaşındaki Portekizli teknik adam, orta sahada ise İsmail Yüksek ile Miguel Crespo'ya şans verdi. Bu oyuncuların önünde İrfan Can Kahveci'yi görevlendiren Jesus, gol yollarında ise Michy Batshuayi ile Enner Valencia'yı tercih etti.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Willian Arao, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Arda Güler, Bright Osayi-Samuel, Emre Mor, Miha Zajc, Joao Pedro ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.





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