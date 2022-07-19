Jorge Jesus'tan Kim Min Jae açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklama yaptı.



Portekizli teknik adam, transferi gündemde olan Kim Min Jae için gelen soruya, "Benim için sürpriz oldu. Maçtan 3 gün önce öğrendim. Fenerbahçe bir şey yapamıyor, ilgilenen kulüp çıkış maddesini ödeyecek. Benim için ağır bir darbe oldu. Takımda başka kaliteli oyuncular da var ama Kim'in özellikleri inkar edilemez" ifadelerini kullandı.



Güney Koreli savunma oyuncusunun adı Rennes ve Napoli ile geçiyor.





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