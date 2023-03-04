Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Kayserispor maçı öncesi yapılan son idmanın ardından takımla özel bir konuşma gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının gündeminde Kayserispor maçı ve o maçın sonucunun faktör olacağı şampiyonluk yarışı vardı.
"KAYIP YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK!"
Konyaspor karşısında aldıkları farklı galibiyetin önemli olduğunu belirten Portekizli teknik adam, kendileri için ligdeki her sınavın final niteliğinde olduğunu söyledi. Jesus, "3 kulvarda birden mücadelemizi sürdürüyoruz. Ancak ligde artık kayıp yapma lüksümüz yok. Galatasaray bu haftayı hükmen galip kapatacak. Bu da Kayserispor maçının önemini bizim için daha artırıyor" ifadelerini kullandı.
"RAKİBİMİZ FORMDA"
Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz son dönemde formda. Ligde son 3 maçlarını kazandılar. Tehlikeli bir takımla oynayacağız. Onlara saygı duyacağız ancak biz de kazanmak zorundayız. Bu nedenle ilk düdükten son düdüğe kadar bir an olsun motivasyonumuzu kaybetmeden, yüksek bir istekle mücadele etmemiz gerek" diye konuştu.
"KAYIP YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK!"
Konyaspor karşısında aldıkları farklı galibiyetin önemli olduğunu belirten Portekizli teknik adam, kendileri için ligdeki her sınavın final niteliğinde olduğunu söyledi. Jesus, "3 kulvarda birden mücadelemizi sürdürüyoruz. Ancak ligde artık kayıp yapma lüksümüz yok. Galatasaray bu haftayı hükmen galip kapatacak. Bu da Kayserispor maçının önemini bizim için daha artırıyor" ifadelerini kullandı.
"RAKİBİMİZ FORMDA"
Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz son dönemde formda. Ligde son 3 maçlarını kazandılar. Tehlikeli bir takımla oynayacağız. Onlara saygı duyacağız ancak biz de kazanmak zorundayız. Bu nedenle ilk düdükten son düdüğe kadar bir an olsun motivasyonumuzu kaybetmeden, yüksek bir istekle mücadele etmemiz gerek" diye konuştu.