Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Kayserispor maçı öncesi yapılan son idmanın ardından takımla özel bir konuşma gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının gündeminde Kayserispor maçı ve o maçın sonucunun faktör olacağı şampiyonluk yarışı vardı.Konyaspor karşısında aldıkları farklı galibiyetin önemli olduğunu belirten Portekizli teknik adam, kendileri için ligdeki her sınavın final niteliğinde olduğunu söyledi. Jesus,ifadelerini kullandı.Tecrübeli çalıştırıcı,diye konuştu.