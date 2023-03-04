Jorge Jesus'tan Kayserispor maçı öncesi Galatasaray uyarısı

Jorge Jesus, dünkü son idmanın ardından takımına yaptığı konuşmada Kayserispor maçının önemini, "Galatasaray haftayı hükmen galip kapatacak. Kazanmak zorundayız. Şampiyonluk yarışında daha fazla kayıp yapma lüksümüz yok" sözleriyle anlattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan Kayserispor maçı öncesi Galatasaray uyarısı
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04 Mart 2023 10:12
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Kayserispor maçı öncesi yapılan son idmanın ardından takımla özel bir konuşma gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının gündeminde Kayserispor maçı ve o maçın sonucunun faktör olacağı şampiyonluk yarışı vardı.

"KAYIP YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK!"

Konyaspor karşısında aldıkları farklı galibiyetin önemli olduğunu belirten Portekizli teknik adam, kendileri için ligdeki her sınavın final niteliğinde olduğunu söyledi. Jesus, "3 kulvarda birden mücadelemizi sürdürüyoruz. Ancak ligde artık kayıp yapma lüksümüz yok. Galatasaray bu haftayı hükmen galip kapatacak. Bu da Kayserispor maçının önemini bizim için daha artırıyor" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİMİZ FORMDA"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz son dönemde formda. Ligde son 3 maçlarını kazandılar. Tehlikeli bir takımla oynayacağız. Onlara saygı duyacağız ancak biz de kazanmak zorundayız. Bu nedenle ilk düdükten son düdüğe kadar bir an olsun motivasyonumuzu kaybetmeden, yüksek bir istekle mücadele etmemiz gerek" diye konuştu. 

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