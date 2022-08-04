Jorge Jesus'tan 5 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Dinamo Kiev maçına göre kadrosunda 4'ü zorunlu 5 değişiklik yaptı.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı bulunan kaleci Altay'ın yerine Ertuğrul Çetin'i ilk 11'de görevlendiren deneyimli teknik adam, İrfan Can Kahveci'nin yerine de Emre Mor'u ilk 11'de değerlendirdi. Portekizli çalıştırıcı, cezalı İsmail Yüksek'in yokluğunda Miha Zajc'a şans verirken, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Joshua King'in yerine de Lincoln Henrique'yi tercih etti.



Jorge Jesus, savunmada Dinamo Kiev maçında ilk 11'de görevlendirdiği Marcel Tisserand'ı maç kadrosuna bildirmezken, bu oyuncunun yerine yeni transfer Gustavo Henrique'yi ilk 11'de oynattı.



Slovacko karşısında kalede Ertuğrul Çetin'i oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Savunmanın önünde yine Willian Arao'ya güvenen deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ise sağda Emre Mor'u, ortada Miha Zajc'ı ve solda Lincoln Henrique'yi sahaya sürdü.



İkinci forvet pozisyonunda Diego Rossi'yi değerlendiren Jesus, gol yollarında da yine Enner Valencia'ya şans verdi.



Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bruma, Arda Güler, Miguel Crespo, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak ve Burak Kapacak ise yedek soyundu.





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