Jorge Jesus kuralları, oyuncuları birbirine ısındırdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kafasındaki takımı oluşturmak için oyuncularını birkaç aşamadan geçirdi.



Portekizli çalıştırıcı işe ilk olarak motivasyondan başladı. Jesus'un isteğiyle, tesislerin duvarları kulübün tarihi başarılarını hatırlatan görsellerle donatıldı. 68 yaşındaki teknik adam, tesis içerisinde de disiplini sağlamak için kurallar koydu.



TELEFON YASAK



Jesus, giriş-çıkış, dinlenme ve yatış saatlerine uyulması konusunda net bir talimatta bulundu. Tesis içerisinde telefon kullanımını yasaklayan Jesus, oyuncu grubunun arasındaki diyalog seviyesini arttırdı.



Çalışma temposu da artırıldı. Jesus, o günkü antrenman ve o hafta uygulanacak maç taktikleri ile ilgili oyuncularına detaylı bilgilendirmede bulundu. Her gün fitness salonunda başlayan antrenmanlar sahada devam ederken, çalışma temposu ve süresi geçmiş yıllara oranla büyük fark yarattı.

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