Jorge Jesus durmak bilmiyor; Özel dersler almaya başladı

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, oyunculara kendini daha iyi ifade etmek için İngilizce derslerine başladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus durmak bilmiyor; Özel dersler almaya başladı
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07 Kasım 2022 09:17
Fenerbahçe'yi hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde zirveye taşıyan teknik direktör Jorge Jesus'tan dikkat çekici bir hamle geldi.

Anadili Portekizce dışında lisan bilmeyen 68 yaşındaki Jesus'un bir süredir özel İngilizce dersleri aldığı öğrenildi. Başarılı teknik adam, maç trafiğine göre haftada 2 veya 3 kez ders alıp İngilizce öğrenmeye çalışıyor.

Takımdaki oyuncular ile birebir iletişimde bulunmak isteyen tecrübeli teknik adamın, en kısa sürede İngilizcesini geliştirip kendini oyunculara daha iyi ifade etmeyi hedeflediği belirtildi.
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