NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan dokuz karşılaşmayla devam etti.



WIZARDS 117-113 BUCKS



Washington Wizards, Capital One Arena'da Milwaukee Bucks'ı 117-113 mağlup etti.



Corey Kispert 27 sayı ve 7 ribaundla Wizards'ın en skorer ismi oldu. Deni Avdija 23 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynarken, Jordan Poole 16 sayı, 4 ribaund, 13 asist ve 2 top çalmayla bu sezonki üçüncü double-double'ını yaptı.



Giannis Antetokounmpo, 35 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle Bucks'ta bu sezon 10. triple-double'ına imza attı. Khris Middleton 24 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Pat Connaughton 15 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle bench'e liderlik etti.



LAKERS 128-111 RAPTORS



Los Angeles Lakers, Scotiabank Arena'da Toronto Raptors'ı 128-111 yendi.



D'Angelo Russell, Lakers'a 25 sayı ve 7 asistlik performansıyla liderlik etti. LeBron James 23 sayı, 9 asist ve 4 ribauntla oynadı. Anthony Davis 21 sayı ve 12 ribaundluk double-double'ıyla maçı tamamladı.



RJ Barrett 28 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle Raptors'ın en skoreriydi. Immanuel Quickley 20 sayı ve 6 asistle maçı tamamladı. Kelly Olynyk 14 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynadı.



HEAT 109-99 KNICKS



Miami Heat, Kaseya Center'da New York Knicks'i 109-99 devirdi.



Heat adına Terry Rozier 34 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle maçın en skoreri oldu. Bam Adebayo 15 sayı ve 9 ribauntla maçı tamamladı. Jimmy Butler 17 sayı, 5 ribaund ve 6 asist kaydetti.



Knicks'te Donte DiVincenzo 31 sayıyla öne çıkarken, 4 ribaund, 4 asist ve 4 top çalma ekledi. Miles McBride 24 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı. Jalen Brunson 20 sayı ve 10 asistle oynadı.



76ERS 109-105 THUNDER



Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Oklahoma City Thunder'ı 109-105 mağlup etti.



Kelly Oubre Jr. 76ers'ta 25 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynadı. Joel Embiid sakatlığı nedeniyle uzun süreli yokluğundan döndüğü maçta 24 sayı, 7 asist, 6 ribaund ve 3 top çalma kaydetti. Tobias Harris 18 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokla oynadı.



Chet Holmgren 22 sayı, 7 ribaund ve 2 blokla Thunder'a liderlik etti. Lu Dort ve Aaron Wiggins 15'er sayıyla katkıda bulundular.



TIMBERWOLVES 113-106 ROCKETS



Minnesota Timberwolves, Target Center'da Houston Rockets'ı 113-106 yendi.



Naz Reid 25 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla Timberwolves'a liderlik etti. Anthony Edwards 21 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma kaydetti. Mike Conley 14 sayı, 6 asist, 2 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı.



Jalen Green 26 sayı, 6 asist ve 5 ribaundla Rockets'ın en skorer ismi oldu. Fred VanVleet 22 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 5 top çalmayla oynadı. Jabari Smith Jr. 18 sayı, 8 ribaund ve 3 asist kaydetti.



NUGGETS 110-105 SPURS



Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 110-105 mağlup etti.



Nuggets'ta Nikola Jokic 38 dakikada 42 sayı, 16 ribaund ve 3 asistle öne çıktı. Aaron Gordon 23 sayı, 7 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokla onu takip ederken, Michael Porter 15 sayı, 16 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Malaki Branham 24 sayı ve 3 ribauntla Spurs'e liderlik etti. Victor Wembanyama 23 sayı, 15 ribaund, 8 asist, 1 top çalma ve 9 blokla oynarken, Tre Jones 10 sayı, 12 ribaund, 11 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



CAVALIERS 128-113 JAZZ



Cleveland Cavaliers, Delta Center'da ev sahibi Utah Jazz'i 129-113 mağlup etti.



Caris LeVert, 26 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla Cavs'e liderlik etti. Jarrett Allen 21 sayı, 12 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Evan Mobley 21 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.



Brice Sensabaugh, 22 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla Jazz'in en skoreri oldu. Collin Sexton 19 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle, Taylor Hendricks ise 18 sayı, 3 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı.



WARRIORS 104-100 MAVERICKS



Golden State Warriors, konuk Dallas Mavericks'i Chase Center'da 104-100 devirdi.



Warriors'ta Andrew Wiggins 23 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı. Klay Thompson 14 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Stephen Curry 13 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 2 blokla oynarken, Draymond Green 11 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 4 top çalmayla, Chris Paul ise 14 sayı ve 5 asistle maçı tamamladı.



Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı, 12 ribaund ve 11 asistle triple-double yaptı. Kyrie Irving 27 sayı, 2 asist ve 3 top çalmayla, PJ Washington ise 20 sayı, 5 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı.



KINGS 109-95 CLIPPERS



Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği LA Clippers'ı 109-95 mağlup etti.



Kings'te Domantas Sabonis 22 sayı, 20 ribaund, 9 asist ve 2 top çalmayla takımı galibiyete taşıyan isim oldu. De'Aaron Fox 20 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle oynadı. Keegan Murray 19 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı.



Clippers'ta Russell Westbrook, benchten gelerek 20 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle takımın en skorer oyuncusu oldu. Paul George 18 sayı, 4 ribaund ve 2 top çalmayla oynarken, Norman Powell 17 sayı ve 2 ribaundla, Ivica Zubac 10 sayı, 11 ribaund ve 3 asistle, James Harden 6 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle oynadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU