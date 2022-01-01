Johnson, Lakers'tan üçüncü 10 günlük kontratı kaptı!

Los Angeles Lakers'ın, Stanley Johnson'a üçüncü kez 10 günlük kontrat verdiği bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania, Lakers'ın Johnson'ı yakın gelecekte takımda tutmak adına bir 10 günlük sözleşme daha vermeyi planladığını bildirdi.



Johnson, Chicago Bulls tarafından serbest bırakıldıktan sonra Kasım ayında Lakers'ın G League takımı South Bay Lakers ile anlaşmıştı. 25 yaşındaki oyuncu, Bulls'un Aralık ayı başında kendisini geri çağırmadan önce oynadığı altı maçta 15.3 sayı, 6.7 ribaund, 2.2 asist ve 2.2 top çalma ortalamaları tutturmuş, ancak Chicago için hiçbir maçta forma giymemişti.



Johnson, 24 Aralık'ta Lakers ile ilk 10 günlük sözleşmesini imzalamış, daha sonra 6 Ocak'ta bir 10 günlük kontrat daha almayı başarmıştı.



Lakers için beş kez ilk beş başladığı dokuz maçta, Johnson maç başına 20.3 dakika süre alarak 5.4 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



