Johnson, hep LeBron'la oynamak istemiş fakat Wade'i seçmiş!

Eski NBA All-Star'ı Joe Johnson, her zaman LeBron James ile oynamak istediğini ancak fırsat eline geçtiğinde Miami Heat'i tercih ettiğini söyledi.



2016'da Cleveland Cavaliers için oynama fırsatı bulmuş olduğunu söyleyen Johnson, her zaman LeBron ile oynamak istemiş olduğunu söylemesine rağmen, bunun yerine Miami ve Dwyane Wade'in yanına gitmeye karar kıldığını açıkladı.



"All The Smoke" isimli podcast'te Iso Joe, şu açıklamaları yaptı:



"O fırsatım vardı ama Miami'de oynamayı tercih etmiştim. O da Finaller'de 3-1 geride olduktan sonra geri gelip kazandıkları seneydi."