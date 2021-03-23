John Herdman: 'Atiba alev alev yanıyor'

Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü John Herdman, Beşiktaş'tan davet ettikleri oyuncuları Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i kadroya alma nedenlerini anlatırken, iki oyuncunun ne kadar özel olduğunu anlattı.Atiba'nın 38 yaşında milli takıma dönmesinin normal olduğunu belirten teknik adam, "O bize gereken tecrübeyi getirecek, varlığıyla farklı bir aura yaratacak ve genç oyuncular, hatta tecrübeliler bile onu örnek alacak. Burada olmasının tek nedeni de liderlik yetenekleri değil, Beşiktaş için de gerçekten alev alev yanan bir performansı var." dedi.Larin'in de Beşiktaş'ta açıkta oynamasının büyük faydası olduğunu söyleyen teknik adam, "Larin'i Beşiktaş'ta forvetten çok açıkta yardımcı forvet olarak gördük." dedi.Kanada, Dünya Kupası Elemeleri'nde Bermuda ve Cayman Adaları ile karşı karşıya gelecek.