John Arias için transfer açıklaması!

Fluminense Başkanı Mario Bittencourt, John Arias için transfer açıklamasında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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John Arias için transfer açıklaması!
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04 Ekim 2024 15:32
Fluminense Başkanı Mario Bittencourt, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen John Arias ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bittencourt, "Herkes Arias'ın transfer döneminde ayrılmak istediğini ve benim de bonservis konusunda şart koştuğumu biliyor. Teklif, Fluminense'nin istediği rakama ulaşmadı ve yıl sonuna kadar takımda kalması konusunda anlaştık. Aralıktaki transfer döneminde, kendisiyle anlaştığımız koşulları yerine getirerek, Avrupa'da oynama isteğini yerine getireceğiz." dedi.

Arias'ın takımdan ayrılma isteği ve kulübün beklentisiyle ilgili konuşan Bittencourt, "İnsanlar onun bu arzuya sahip bir profesyonel olduğunu anlamalı, tıpkı kulübün kendisini koruması ve son ana kadar bize yardımcı olması için onu burada tutması gerektiğini anladığı gibi. Benim için önemli olan Fluminense ve bu her şeyin üstündü. Bu şekilde konuştuk ve anlaştık. Hayalini gerçekleştirmek için her türlü hakka sahip, benim de yaptığım şeyi yapmaya hakkım var." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Fluminense, Arias için Galatasaray'dan gelen 12 milyon euro'luk teklifi kabul etmemişti.

YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

John Arias, Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edilmemesinin ardından Fluminense'de krize neden olmuştu. Kulüp yönetiminin, Avrupa'dan gelen 10 milyon euro üzeri teklifleri değerlendirmeye alacağı sözüne uymadığını söyleyen Arias ve menajeri, Fluminense'den gelen yeni sözleşme teklifini de kabul etmemişti.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Arias'ın Fluminense ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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