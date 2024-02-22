Joe Hart futbolu bırakıyor!

Celtic'in kalesini koruyan Joe Hart, sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Joe Hart futbolu bırakıyor!
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22 Şubat 2024 17:43
İskoçya temsilcisi Celtic'in kalesini koruyan Joe Hart, sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

İngiliz kaleci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bu sezonu başarılı bir şekilde bitirmek için elimden geleni yapacağım. Sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Manchester City ve Tottenham gibi İngiltere'nin önde gelen takımlarında forma giyen 36 yaşındaki Hart, İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 75 kez korudu.

Hart, İngiltere Premier Lig ve İskoçya Premiership'te de ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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