Joao Pedro'ya 2 talip!

Fenerbahçe'de forma giyen Joao Pedro için flaş bir iddia geldi.
Sport Today'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Joao Pedro, ayrılmak istiyor.
Haberde Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun eski kulübü Cagliari'ye dönmek istediği belirtildi. Cagliari'nin de hücumcu araması sebebiyle tecrübeli golcü için hamle yapabileceği ifade edildi.
Joao Pedro için Torino'nun da devrede olduğu ancak oyuncunun ilk tercihinin Cagliari olduğunun da altı çizildi.
Fenerbahçe forması ile 28 maça çıkan Joao Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
Sport Today'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Joao Pedro, ayrılmak istiyor.
Haberde Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun eski kulübü Cagliari'ye dönmek istediği belirtildi. Cagliari'nin de hücumcu araması sebebiyle tecrübeli golcü için hamle yapabileceği ifade edildi.
Joao Pedro için Torino'nun da devrede olduğu ancak oyuncunun ilk tercihinin Cagliari olduğunun da altı çizildi.
Fenerbahçe forması ile 28 maça çıkan Joao Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.