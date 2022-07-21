Joao Pedro transferinde Jesus etkisi

Adı uzun süre Galatasaray'la anılan ancakdevreye girmesiyle Sarı-Lacivertli ekiple anlaşmaya varanİstanbul'a da gelmişti. Bu transferin arkasındaolduğu öğrenildi.Portekizli çalıştırıcı hem forvet arkası hem de direkt olarak forvet oynayabilen 30 yaşındaki futbolcuyu özellikle istedi. Hücum hattında derinlik isteyen tecrübeli teknik adam, Pedro'ya ofansta liderlik rolünü verecek.İtalyan futbolcu da son derece mutlu. Pedro,yorumunda bulundu.