Joao Pedro transferinde Jesus etkisi

Adı uzun süre Galatasaray'la anılan ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle Sarı-Lacivertli ekiple anlaşmaya varan Joao Pedro, İstanbul'a da gelmişti. Bu transferin arkasında Jorge Jesus'un olduğu öğrenildi.
Portekizli çalıştırıcı hem forvet arkası hem de direkt olarak forvet oynayabilen 30 yaşındaki futbolcuyu özellikle istedi. Hücum hattında derinlik isteyen tecrübeli teknik adam, Pedro'ya ofansta liderlik rolünü verecek.
İtalyan futbolcu da son derece mutlu. Pedro, "Yeni bir meydan okumaya hazırdım. Fenerbahçe için sahada elimden gelen her şeyi yapacağım. Merak etmeyin benden beklentilerin farkındayım.
"KADROMUZ KALİTELİ"
Yenilgiyi kabul etmeyen bir yapım var. Fenerbahçe ile büyük başarılar kazanmak istiyorum. Çok kaliteli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Harika bir teknik direktöre de sahibiz. Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" yorumunda bulundu.
Portekizli çalıştırıcı hem forvet arkası hem de direkt olarak forvet oynayabilen 30 yaşındaki futbolcuyu özellikle istedi. Hücum hattında derinlik isteyen tecrübeli teknik adam, Pedro'ya ofansta liderlik rolünü verecek.
İtalyan futbolcu da son derece mutlu. Pedro, "Yeni bir meydan okumaya hazırdım. Fenerbahçe için sahada elimden gelen her şeyi yapacağım. Merak etmeyin benden beklentilerin farkındayım.
"KADROMUZ KALİTELİ"
Yenilgiyi kabul etmeyen bir yapım var. Fenerbahçe ile büyük başarılar kazanmak istiyorum. Çok kaliteli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Harika bir teknik direktöre de sahibiz. Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" yorumunda bulundu.