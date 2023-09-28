Joao Pedro, Fenerbahçe'ye dönüyor

Gremio, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun performansından memnun kalmadı. Brezilya ekibi, Pedro'nun bonservisini almayı düşünmüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Joao Pedro, Fenerbahçe'ye dönüyor
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28 Eylül 2023 09:02
Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro hayal kırıklığı oldu.

Gremio, gösterdiği performans ile Joao Pedro'dan memnun kalmadı.

Brezilya temsilcisinde 8 maçta 456 dakika sahada kalabilen oyuncu, sadece 1 gol, 1 asist kaydetti.

Oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk maaş yükünü sırtlanan Gremio, 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. 



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