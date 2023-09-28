Joao Pedro, Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro hayal kırıklığı oldu.
Gremio, gösterdiği performans ile Joao Pedro'dan memnun kalmadı.
Brezilya temsilcisinde 8 maçta 456 dakika sahada kalabilen oyuncu, sadece 1 gol, 1 asist kaydetti.
Oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk maaş yükünü sırtlanan Gremio, 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
Gremio, gösterdiği performans ile Joao Pedro'dan memnun kalmadı.
Brezilya temsilcisinde 8 maçta 456 dakika sahada kalabilen oyuncu, sadece 1 gol, 1 asist kaydetti.
Oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk maaş yükünü sırtlanan Gremio, 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.