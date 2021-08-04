Jimmy Durmaz'ın transferi açıklandı

Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Jimmy Durmaz, geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti. Deneyimli futbolcu, kırmızı-siyahlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 3 gole imza atmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Jimmy Durmaz, geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti. Deneyimli futbolcu, kırmızı-siyahlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 3 gole imza atmıştı.