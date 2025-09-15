Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, yaşadığı sakatlık sonrası Barcelona'da tedavi gördü ve İstanbul'a geri döndü.
Kolombiyalı forvet, dün akşam oynanan Trabzonspor derbisini tribünden takip etti.
BENFICA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Genç golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı. Bu nedenle Süper Lig'deki Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyen Duran, tedavisinin ardından İstanbul'a döndü.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
Duran koltuk değneğiyle yürürken çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. 21 yaşındaki golcü kısa süre içerisinde paylaşımı sildi.
Jhon Duran, İstanbul'a geri döndü!
Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran, Barcelona'daki tedavisinin ardından İstanbul'a döndü.
