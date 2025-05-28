Jeremie Frimpong özel jetle İngiltere'ye indi

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Jeremie Frimpong transferinde sona geldi.



Bayer Leverkusen'in 24 yaşındaki sağ beki, Liverpool'un serbest kalma bedelini ödeme kararı sonrası geçtiğimiz hafta sağlık kontrolünden geçti.



Gana asıllı Hollandalı Frimpong imzayı atmak ve Arne Slot'un ilk yaz transferi olmak için İngiltere'ye geldi.



Real Madrid'e katılacak olan ve uzun süredir takımda görev yapan sağ bek Trent Alexander-Arnold'un takımdan ayrılmasından kısa bir süre sonra Frimpong, İngiltere'ye ayak bastı.



ANFIELD'IN YENİ HOLLANDALISI



Sağ bek pozisyonu için 21 yaşındaki Conor Bradley ile rekabet halinde olacak olan Frimpong, teknik direktör Arne Slot, kaptan Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch ve Cody Gakpo'nun ardından Anfield'daki yeni Hollandalı isim olacak.



WIRTZ TRANSFERİNDE GERİ SAYIM



Liverpool ayrıca Leverkusen'den Florian Wirtz'in transferinde de önemli bir aşama kaydetti. İngiliz ekibi kısa süre içerisinde 22 yaşındaki Alman orta saha oyuncusunu da kadrosuna katacak.



