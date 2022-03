Jeremain Lens: 'Çamur atmak istemiyorum!'

Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı durumda bulunan Jeremain Lens, açıklamalarda bulundu.



ESPN'e konuşan Hollandalı kanat oyuncusu, "Beşiktaş ile hala kontratım devam ediyor, mayıs ayında sona erecek. Bir yıldır takımdan ayrı antrenman yapıyorum. İki yıl önce benim durumum büyük ölçüde değişti. O dönemde takımdan çıkarıldım ve ayrı antrenman yapmaya başladım. Altı ay sonra İstanbul'da başka bir takıma (Fatih Karagümrük) gittim ve yaz aylarında Beşiktaş'a geri döndüm. Ondan sonra bir takım teklifler vardı ancak transfer olmadı. Benzer şeyler geçen kış döneminde de yaşadı. Ne yazık ki anlaşmaya varılamadı. Genel olarak bir yıldır ayrı antrenman yapıyorum" ifadelerini kullandı.



"ÇAMUR ATMAK İSTEMİYORUM!"



Beşiktaş'ta anlaşmalı olarak ayrılık için konuşan Lens, "Bu konuda çamur atmak istemiyorum. Beşiktaş'tan ayrıldığımda da bunu yapmayacağım. Bu biraz garip bir durum çünkü gitmemi istiyorlar. Bunun kulüpteki bütçe baskısından dolayı olduğunu söylediler. Beşiktaş, benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor. Bu durumda her teklifi, ya da daha az para ödemek zorunda oldukları her şansı kulübün iki elle tutmasını beklersiniz ancak işler öyle olmuyor. Beşiktaş'ın hala talepleri ve istekleri var." şeklinde konuştu.



"DÜŞÜNCEM DEĞİŞTİ"



Birkaç transfer konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya varılamadığı belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Kiralık ve kalıcı transfer için anlaşmaya varamadık. Şu anda iyi maaş kazandığımı düşünüyorum. Daha önce kazandığım paranın yüzde on daha azına oynama düşüncesine olumsuz bakıyordum. Şimdi bu düşüncem değişti." sözlerini kullandı.



"TEKRAR FUTBOL OYNAMAYI ÇOK İSTERİM"



Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcu, "Şu ana kişisel antrenörle, kulüpte antrenman yapıyorum ama bu çok fazla bir şekilde olan bir durum değil. Hala profesyonel bir futbolcuyum ama futbol oynayamıyorum. Tekrar futbol oynamayı çok istiyorum" dedi.





