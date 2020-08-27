Galatasaray, aradığı orta sahaya kavuşmaya çok yaklaştı.



Teknik direktör Fatih Terim'in sunduğu geniş liste doğrultusunda çok sayıda isimle transfer görüşmesi yapan Sarı-Kırmızılılar'a, ilk müjdeli haber geldi. Bir süredir Bournemouth'un 25 yaşındaki Kolombiyalı orta sahası Jefferson Lerma ile temasta bulunan Cim Bom, oyuncunun menaceriyle mutabakat sağladı.



Operasyonu yurt dışında sürdüren Sarı- Kırmızılılar, şu sıralarda İngiliz kulübüyle oyuncunun kiralık kontratı üzerinde pazarlık yapıyor. Galatasaray cephesi, Lerma'nın 2 milyon 250 bin Euro civarında olan kiralama bedelini 1.2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışıyor.



Yüksek teklif gelmezse...



Kulüplerin anlaşması halinde Lerma en kısa sürede İngiltere'den ayrılarak Türkiye'nin yolunu tutacak. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'den düşen ve bu sezon bir alt ligde mücadele edecek olan Bournemouth, Lerma'yı 2018 yazında Levante'den 28 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



Güney Amerikalı futbolcu, ikinci ligde mücadele etmek istemediği için takımdan ayrılma kararını yönetime bildirdi. Eğer genç oyuncunun bonservisi için yüksek rakam veren bir kulüp ortaya çıkmazsa, Galatasaray'ın bu transferi bitirmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.



