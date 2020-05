Jeff Van Gundy, Rockets için hala bir seçenek!

Eski NBA koçu Jeff Van Gundy'nin Houston Rockets için hala bir seçenek olduğu söylendi.



Rockets koçu Mike D'Antoni, 2019-20 sezonundan sonra serbest kalacak. Rockets ile hala bir uzantma kontratı imzalayabilecek olsa da, çeşitli raporlar D'Antoni'nin geleceğinin hala belirsiz olduğunu ortaya koyuyor.



Bu nedenle, Houston'ın olası bir yedek olarak Jeff Van Gundy'ye baktığı söyleniyor.



D'Antoni ve Rockets arasındaki sözleşme görüşmelerinde bir süredir sorunlar vardı. Mayıs 2019'da görüşmeler yapılmış, ancak her iki taraf için önemli bir sonuç getirmemişti. D'Antoni döneminin sona ermesi olasılığıyla, 2003-2007 yılları arasında Rockets'e koçluk yapan Van Gundy, takımın kısa listesinde yer alan isim.



The Athletic'ten Sam Amick'in ifadeleri şu şekilde:



"Jeff Van Gundy, Mike'ın yerine geçecek isim olarak sürekli olarak duyduğum kişi. Tom Thibodeau'nun adını şimdi orada görmek ilginç. Çünkü Jeff, Rockets koçu iken Jeff'in baş yardımcısı olan bir adam var. Van Gundy ve Thibs'in aynı ağaçtan olmasıyla, sonrasında ne olursa olsun, bence neye öncelik verilebileceğine dair bir fikir edinmeye başlıyorsunuz. Açıkçası öncelik savunma ve disiplin."



2007'den beri ESPN için yayıncı ve yorumculuk yapan Van Gundy, New York Knicks ve Rockets ile koçluk dönemleri geçirmişti. Knicks'i 90'lı yılların sonlarından 2000'lerin başına kadar çok yıllık bir playoff takımına dönüştüren Van Gundy, 1999'da takımı NBA Finalleri'ne yükseltmişti.