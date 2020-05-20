Jean Marie Pfaff: 'Trabzonspor, Türkiye'nin Bayern Münih'i'

Sadece bir sezon oynamasına rağmen popülaritesi ve sıcakkanlı kişiliğiyle Trabzonspor'un unutulmazları arasına giren ünlü Belçikalı kaleci, bu sezon şampiyonluk ipini Trabzonspor'un göğüsleyeceğini söyledi.Karadeniz gazetesine konuşan efsane kaleci "" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un gençlerine övgüler düzen Pfaff "" dedi.Jean Marie Pfaff ayrıca "" açıklamasını yaptı.Dünyanın en iyi kalecilerinden olduğunu söyleyen ve Trabzonspor'a imza hikayesini anlatan 66 yaşındaki isim "Bana hep dünyanın en iyi kalecileri arasındasın diyorlar. Ben dünyanın en iyi kalecisiyim. Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yaparken başkan Mehmet Ali Yılmaz'a güvendim. Kibar ve sözünün eri bir isimdi. Sempatikti. İnanılmaz etkilendim. Ve düşünmeden imza attım. O olmasaydı belki de Trabzonspor'a transferim olmazdı. Türkiye'de Trabzonspor'da oynadığım 1 yıl benim kariyerimin en güzel yılıydı. Halen daha Belçika'da, Almanya'da veya dünyanın neresine gidersem gideyim. Bir Trabzonspor taraftarı beni görünce hemen sarılıyor. Trabzonspor gerçekten dünya kulübü. Dünyanın her yerinde taraftarı var. Şuanda Trabzon'da görüştüğüm konuştuğum kişiler var. Onları hiç unutmadım" diye konuştu.