Jean Marie Pfaff: 'Trabzonspor, Türkiye'nin Bayern Münih'i'

Sadece bir sezon oynamasına rağmen popülaritesi ve sıcakkanlı kişiliğiyle Trabzonspor'un unutulmazları arasına giren ünlü Belçikalı kaleci Jean Marie Pfaff, bu sezon şampiyonluk ipini Trabzonspor'un göğüsleyeceğini söyledi.
"TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLACAK"
Karadeniz gazetesine konuşan efsane kaleci "Korona sonrası ligler oynanırsa ben Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Çünkü kadrosu şampiyonluk için fazlasıyla yeterli. Sadece savunmada aksaklıklar oluyor. Ama hücum bölgesi inanılmaz. Türkiye'nin Bayern Münih'i bu sezon Trabzonspor. Şampiyon da olacaklardır" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN BAYERN MÜNİH'İ"
Trabzonspor'un gençlerine övgüler düzen Pfaff "Onları izlerken eski Bayern Münih aklıma geliyor. Bayern de geçmişte aynen böyle kendi genç futbolcularıyla efsane takım oldu. Gerçekten çok kaliteli isimleri var. Örneğin Sosa, Abdülkadir Ömür ve Sörloth çok iyi isimler. Eskiden Türkiye'ye hep para kazanmak ve emeklilik yaşamak isteyen futbolcular geliyordu. Artık böyle olmamalı. Trabzonspor son zamanlarda transferleri çok doğru yapıyor. Mesela Sörloth. İngiltere'de silinmek üzereyken şu anda dünyanın en iyi forvetleriyle yarıştırılıyor" dedi.
"TRABZONSPOR'A TEKLİF EDİYORUM.."
Jean Marie Pfaff ayrıca "Hayatımda çok az pişman oldum. Bunlardan birisi de Trabzonspor yüzünden oldu. Trabzonspor'da geçmiş yönetim bana 'Gel sana iş verelim. Bizim Avrupa'daki elçimiz ol. Orada beğendiğin oyuncuları bize rapor et' dediler. Bunu kabul etmedim. Bundan dolayı çok pişmanım. Ama şimdi olsa kabul ederim. Hatta ben teklif ediyorum. Trabzonspor için her türlü göreve hazırım" açıklamasını yaptı.
"TRABZONSPOR VE TÜRKİYE KARİYERİM..."
Dünyanın en iyi kalecilerinden olduğunu söyleyen ve Trabzonspor'a imza hikayesini anlatan 66 yaşındaki isim "Bana hep dünyanın en iyi kalecileri arasındasın diyorlar. Ben dünyanın en iyi kalecisiyim. Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yaparken başkan Mehmet Ali Yılmaz'a güvendim. Kibar ve sözünün eri bir isimdi. Sempatikti. İnanılmaz etkilendim. Ve düşünmeden imza attım. O olmasaydı belki de Trabzonspor'a transferim olmazdı. Türkiye'de Trabzonspor'da oynadığım 1 yıl benim kariyerimin en güzel yılıydı. Halen daha Belçika'da, Almanya'da veya dünyanın neresine gidersem gideyim. Bir Trabzonspor taraftarı beni görünce hemen sarılıyor. Trabzonspor gerçekten dünya kulübü. Dünyanın her yerinde taraftarı var. Şuanda Trabzon'da görüştüğüm konuştuğum kişiler var. Onları hiç unutmadım" diye konuştu.
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"TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLACAK"
Karadeniz gazetesine konuşan efsane kaleci "Korona sonrası ligler oynanırsa ben Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Çünkü kadrosu şampiyonluk için fazlasıyla yeterli. Sadece savunmada aksaklıklar oluyor. Ama hücum bölgesi inanılmaz. Türkiye'nin Bayern Münih'i bu sezon Trabzonspor. Şampiyon da olacaklardır" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN BAYERN MÜNİH'İ"
Trabzonspor'un gençlerine övgüler düzen Pfaff "Onları izlerken eski Bayern Münih aklıma geliyor. Bayern de geçmişte aynen böyle kendi genç futbolcularıyla efsane takım oldu. Gerçekten çok kaliteli isimleri var. Örneğin Sosa, Abdülkadir Ömür ve Sörloth çok iyi isimler. Eskiden Türkiye'ye hep para kazanmak ve emeklilik yaşamak isteyen futbolcular geliyordu. Artık böyle olmamalı. Trabzonspor son zamanlarda transferleri çok doğru yapıyor. Mesela Sörloth. İngiltere'de silinmek üzereyken şu anda dünyanın en iyi forvetleriyle yarıştırılıyor" dedi.
"TRABZONSPOR'A TEKLİF EDİYORUM.."
Jean Marie Pfaff ayrıca "Hayatımda çok az pişman oldum. Bunlardan birisi de Trabzonspor yüzünden oldu. Trabzonspor'da geçmiş yönetim bana 'Gel sana iş verelim. Bizim Avrupa'daki elçimiz ol. Orada beğendiğin oyuncuları bize rapor et' dediler. Bunu kabul etmedim. Bundan dolayı çok pişmanım. Ama şimdi olsa kabul ederim. Hatta ben teklif ediyorum. Trabzonspor için her türlü göreve hazırım" açıklamasını yaptı.
"TRABZONSPOR VE TÜRKİYE KARİYERİM..."
Dünyanın en iyi kalecilerinden olduğunu söyleyen ve Trabzonspor'a imza hikayesini anlatan 66 yaşındaki isim "Bana hep dünyanın en iyi kalecileri arasındasın diyorlar. Ben dünyanın en iyi kalecisiyim. Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yaparken başkan Mehmet Ali Yılmaz'a güvendim. Kibar ve sözünün eri bir isimdi. Sempatikti. İnanılmaz etkilendim. Ve düşünmeden imza attım. O olmasaydı belki de Trabzonspor'a transferim olmazdı. Türkiye'de Trabzonspor'da oynadığım 1 yıl benim kariyerimin en güzel yılıydı. Halen daha Belçika'da, Almanya'da veya dünyanın neresine gidersem gideyim. Bir Trabzonspor taraftarı beni görünce hemen sarılıyor. Trabzonspor gerçekten dünya kulübü. Dünyanın her yerinde taraftarı var. Şuanda Trabzon'da görüştüğüm konuştuğum kişiler var. Onları hiç unutmadım" diye konuştu.
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