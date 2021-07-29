Jean-Kevin Augustin'de Fenerbahçe'nin rakibi Celtic

Adı daha önce de Fenerbahçe ile anılan Jean-Kevin Augustin için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Nantes'ın gözden çıkarttığı 24 yaşındaki forvetin yeni adresinin Fenerbahçe ya da Celtic olacağını yazdı.Sarı-Lacivertliler'in Augustin için temaslarını sürdürdüğü ileri sürüldü. Celtic'in ise golcüsü Edouard'ı sattıktan sonra yerini Augustin ile doldurmaya kararlı olduğu belirtildi. Her iki kulübün de Nantes ile görüşmelere devam ettiği kaydedildi.