Jean-Kevin Augustin'de Fenerbahçe'nin rakibi Celtic

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Nantes'tan Jean-Kevin Augustin'i kadrosuna katmak için İskoç ekibi Celtic ile rekabet halinde olduğu belirtildi.

, Fotoğraf; EPA
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Jean-Kevin Augustin'de Fenerbahçe'nin rakibi Celtic
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29 Temmuz 2021 12:13
Jean-Kévin Augustin
Jean-Kévin Augustin
Nantes
Adı daha önce de Fenerbahçe ile anılan Jean-Kevin Augustin için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Nantes'ın gözden çıkarttığı 24 yaşındaki forvetin yeni adresinin Fenerbahçe ya da Celtic olacağını yazdı.

Sarı-Lacivertliler'in Augustin için temaslarını sürdürdüğü ileri sürüldü. Celtic'in ise golcüsü Edouard'ı sattıktan sonra yerini Augustin ile doldurmaya kararlı olduğu belirtildi. Her iki kulübün de Nantes ile görüşmelere devam ettiği kaydedildi.

 


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