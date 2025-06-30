Utah Jazz, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre guard Collin Sexton ve 2030 yılına ait bir ikinci tur draft hakkını Charlotte Hornets'a göndererek karşılığında Bosnalı uzun Jusuf Nurkić'i kadrosuna kattı.26 yaşındaki Sexton, Jazz formasıyla üç sezon boyunca 17.5 sayı ve 4.2 asist ortalamaları tutturdu. 2018 Draftı'nda sekizinci sıradan seçilen Sexton, Utah'ta %49 saha içi, %40 üçlük ve %85 serbest atış yüzdeleriyle dikkat çekti.30 yaşındaki Nurkić, Hornets formasıyla yalnızca 25 maça çıktı. Charlotte onu, Phoenix Suns'tan takasla 2026 birinci tur hakkı ile birlikte almıştı. Bu takas karşılığında Hornets, Vasilije Micic, Cody Martin ve 2026 ikinci tur hakkını göndermişti.Bu takas, Hornets'ın son dönemde uzun rotasyonunda yaptığı ikinci önemli değişiklik oldu. Takım, kısa süre önce Mark Williams'ı Suns'a göndermişti. Ayrıca Charlotte, 2025 NBA Draftı'nda 34. sıradan 2.13'lük Creighton pivotu Ryan Kalkbrenner'ı seçti.