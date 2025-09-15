Boston Celtics'in yıldız guardı Jaylen Brown, takımın zor bir yaz döneminden geçmesine rağmen umutlu mesajlar verdi.Celtics, 2025/26 sezonuna girerken önemli zorluklarla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Takımın bir adım geri gidebileceği beklentileri giderek artıyor.Yıldız forvetaşil sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Ayrıcavemaaş bütçesini dengelemek amacıyla yapılan hamlelerle takas edildi.Tüm bu olumsuzluklara rağmen Jaylen Brown, V-103 FM Atlanta radyosunda Conor Ryan'ın The Boston Globe için aktardığı röportajında takıma dair iyimser mesajlar verdi:diyen Brown, kadro hakkındaki endişeleri kabul etti.Geçen yaz Boston ile beş yıllık 304 milyon dolarlık "super-max" kontrata imza atan Brown, sezon öncesi değişikliklere rağmen Celtics'in rekabetten kopmayacağını vurguladı.Röportajın Atlanta'da, Brown'ın memleketinde yapılması nedeniyle yıldız oyuncuya, bir gün Hawks forması giyip giymeyeceği de soruldu.Brown'ın Boston'daki kontratında hâlâ dört yıl kaldığı için böyle bir transfer yakın gelecekte pek mümkün görünmüyor.Ancak program sunucusu Darian Morgan, Brown'ın Hawks forması giymesini çok istediğini söylediğinde All-Star guard gülümseyerek,yanıtını vererek ihtimali tamamen reddetmedi.