15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Jaylen Brown, Celtics'in kayıplarına rağmen umutlu

Boston Celtics'in yıldız guardı Jaylen Brown, takımın zor bir yaz döneminden geçmesine rağmen umutlu mesajlar verdi.

Jaylen Brown, Celtics'in kayıplarına rağmen umutlu
Boston Celtics'in yıldız guardı Jaylen Brown, takımın zor bir yaz döneminden geçmesine rağmen umutlu mesajlar verdi.

Celtics, 2025/26 sezonuna girerken önemli zorluklarla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Takımın bir adım geri gidebileceği beklentileri giderek artıyor.

Yıldız forvet Jayson Tatum, aşil sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Ayrıca Jrue Holiday ve Kristaps Porzingis, maaş bütçesini dengelemek amacıyla yapılan hamlelerle takas edildi.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Jaylen Brown, V-103 FM Atlanta radyosunda Conor Ryan'ın The Boston Globe için aktardığı röportajında takıma dair iyimser mesajlar verdi:
"Biliyorum, Boston şu anda karanlık görünüyor, özellikle JT'nin sakatlığı ve sezonun böyle bitmesinin ardından. Ama ileriye bakıldığında umutlu olacağımız çok şey var," diyen Brown, kadro hakkındaki endişeleri kabul etti.


"Şehrin bunun için heyecan duymasını istiyorum. Bu son değil, bu yüzden gelecek için sabırsızlanıyorum."

Geçen yaz Boston ile beş yıllık 304 milyon dolarlık "super-max" kontrata imza atan Brown, sezon öncesi değişikliklere rağmen Celtics'in rekabetten kopmayacağını vurguladı.

Röportajın Atlanta'da, Brown'ın memleketinde yapılması nedeniyle yıldız oyuncuya, bir gün Hawks forması giyip giymeyeceği de soruldu.

Brown'ın Boston'daki kontratında hâlâ dört yıl kaldığı için böyle bir transfer yakın gelecekte pek mümkün görünmüyor.
Ancak program sunucusu Darian Morgan, Brown'ın Hawks forması giymesini çok istediğini söylediğinde All-Star guard gülümseyerek,
"Ne hissettiğini anlıyorum. Sanırım büyükannem de isterdi," yanıtını vererek ihtimali tamamen reddetmedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
