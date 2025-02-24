Jayden Oosterwolde'den derbi öncesi paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Jayden Oosterwolde, derbi öncesi Instagram'da bir paylaşım yaptı.
Geçen sezon Ali Sami Yen'de 1-0 galip geldikleri maçtan fotoğraf paylaşan Hollandalı futbolcu, "Geçmişi tekrarlayalım" notunu da düştü.
İşte Oosterwolde'nin paylaşımında kullandığı fotoğraflar
BU SEZON 14 MAÇ
Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Oosterwolde, bu sezon sarı-lacivertliler adına 14 maçta sahada yer aldı ve gol - asist katkısı yapamadı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Jayden Oosterwolde, derbi öncesi Instagram'da bir paylaşım yaptı.
Geçen sezon Ali Sami Yen'de 1-0 galip geldikleri maçtan fotoğraf paylaşan Hollandalı futbolcu, "Geçmişi tekrarlayalım" notunu da düştü.
İşte Oosterwolde'nin paylaşımında kullandığı fotoğraflar
BU SEZON 14 MAÇ
Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Oosterwolde, bu sezon sarı-lacivertliler adına 14 maçta sahada yer aldı ve gol - asist katkısı yapamadı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
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