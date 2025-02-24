Jayden Oosterwolde'den derbi öncesi paylaşım

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisi öncesi Instagram'da bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jayden Oosterwolde'den derbi öncesi paylaşım
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24 Şubat 2025 15:06
Son güncelleme 24 Şubat 2025 15:35
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Jayden Oosterwolde, derbi öncesi Instagram'da bir paylaşım yaptı.

Geçen sezon Ali Sami Yen'de 1-0 galip geldikleri maçtan fotoğraf paylaşan Hollandalı futbolcu, "Geçmişi tekrarlayalım" notunu da düştü.

İşte Oosterwolde'nin paylaşımında kullandığı fotoğraflar





BU SEZON 14 MAÇ

Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Oosterwolde, bu sezon sarı-lacivertliler adına 14 maçta sahada yer aldı ve gol - asist katkısı yapamadı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ


 
 

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