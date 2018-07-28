  •  
    Jason Denayer'den flaş G.Saray mesajı; "Aslan"
  •  
    Benfica'nın gol makinesi için bir teklif daha var!..
  •  
    F.Bahçe'nin eski yıldızı Serie A yolunda! Teklif...
  •  
    Alex'i şaşırtan o kargo!.. Mesajla birlikte paylaştı!
  •  
    Beşiktaş'ın dikkat çeken "tutulma" paylaşımı!..

Jason Denayer'den Galatasaray paylaşımları!

Galatasaray'ın Manchester City'den kiralamak istediği Jason Denayer, sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jason Denayer'den Galatasaray paylaşımları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2018 02:33
Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Jason Denayer, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak paylaşımlar yaptı.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Jason Denayer, ilk paylaşımında, "Kim sabırlı olursa, Tanrı ona güç verir." ifadelerini kullandı.

Belçikalı stoper daha sonra ise yine sosyal medya hesabından aslan fotoğrafı paylaştı.

İşte Jason Denayer'in paylaşımı;



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için