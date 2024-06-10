Jasikevicius: "En iyi basketbolumuz değil"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jasikevicius: 'En iyi basketbolumuz değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2024 23:46
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes maçının ardından açıklama yaptı.

Jasikevicius'un maç sonu görüşleri şu şekilde:

"Sadece serbest atışlarda sorun yaşamadık. En iyi basketbolumuzu oynayarak başlamadık aslında. Anadolu Efes maçın başında çok daha istekliydi. Biz ise bireysel çözümler üretmeye başladık. Fakat karşılaşmanın sonunda mücadele rakibimizin lehine sonuçlandı"

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery