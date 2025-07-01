Memphis Grizzlies, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre yıldız uzun forveti Jaren Jackson Jr. ile beş yıllığına 240 milyon dolarlık maksimum seviyede bir sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardı.Yeni kontrat, Jackson'ın mevcut sözleşmesine dört yıl daha eklenmesini kapsıyor ve son yılında oyuncu opsiyonu içeriyor.2018 NBA Draftı'nda 4. sıradan seçilen Jackson, çaylak sezonunda Yılın Çaylağı oylamasında dördüncü olmuştu. Zamanla ligin en etkili savunmacılarından biri haline gelen Jackson, iki kez All-Star seçildi, üç kez En İyi Savunma Beşi'ne girdi ve 2022-23 sezonunda Yılın Savunmacısı ödülünü kazandı.25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 74 maçta 22.2 sayı, 5.6 ribaunt, 2 asist, 1.5 blok ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla oynadı.