01 Temmuz
Real Madrid-Juventus
22:00
02 Temmuz
B. Dortmund-Monterrey
04:00
01 Temmuz
FC Utrecht-FCSB
12:00
01 Temmuz
CSKA Moskova-Partizan
19:00
01 Temmuz
KuPS Kuopio -IF Gnistan
18:00

Jaren Jackson Jr'a Grizzlies'den 5 yıl, 240 milyon dolarlık yeni kontrat!

Memphis Grizzlies, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre yıldız uzun forveti Jaren Jackson Jr. ile beş yıllığına 240 milyon dolarlık maksimum seviyede bir sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 01 Temmuz 2025 12:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Jaren Jackson Jr'a Grizzlies'den 5 yıl, 240 milyon dolarlık yeni kontrat!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Memphis Grizzlies, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre yıldız uzun forveti Jaren Jackson Jr. ile beş yıllığına 240 milyon dolarlık maksimum seviyede bir sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardı.

Yeni kontrat, Jackson'ın mevcut sözleşmesine dört yıl daha eklenmesini kapsıyor ve son yılında oyuncu opsiyonu içeriyor.

2018 NBA Draftı'nda 4. sıradan seçilen Jackson, çaylak sezonunda Yılın Çaylağı oylamasında dördüncü olmuştu. Zamanla ligin en etkili savunmacılarından biri haline gelen Jackson, iki kez All-Star seçildi, üç kez En İyi Savunma Beşi'ne girdi ve 2022-23 sezonunda Yılın Savunmacısı ödülünü kazandı.


25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 74 maçta 22.2 sayı, 5.6 ribaunt, 2 asist, 1.5 blok ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.