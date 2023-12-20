Japonya'da futbol takvimi değişiyor

Japonya'da futbol sezonu, 2026 yılından itibaren Ağustos ayında başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Japonya'da futbol takvimi değişiyor
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20 Aralık 2023 14:42
Japonya Futbol Ligi (J.League) Yönetim Kurulu, liglerde sezonun 2026'dan itibaren ağustos ayında başlayacağını bildirdi.

Japonya, yerel futbol liglerinin sezon başlangıç tarihlerini, Avrupa ve Asya futbol ligleri ve turnuvalarıyla uyumlu hale getiriyor.

J1, J2 ve J3 liglerindeki toplam 60 kulübün geçen hafta ele aldığı değişiklik tasarısına yönelik karar kamuoyuna açıklandı.

J.League Yönetim Kurulu, yerel futbol sezonların alışılagelen şubat başlangıcının 2026 yılı itibarıyla ağustos ayına çekildiğini duyurdu

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