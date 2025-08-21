Jankto, 29 yaşında futbolu bıraktı: 'Önemli olan oğlum'

Çek futbolcu Jakub Jankto, 29 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.





Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Jankto, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla futbola veda etti.





Jankto, "Futbol kariyerime devam edip etmeyeceğimi soran birçok mesaj aldım. Maalesef cevabım hayır," ifadelerini kullandı. Bu kararın ardındaki nedenin ciddi bir sakatlık olduğunu belirten deneyimli orta saha, "Çok ciddi bir sakatlık geçirdim, ayak bileği bağlarım tamamen hasar gördü. Sezona hazırlanmak için bu sakatlığın üstesinden gelmeye çalışıyordum," dedi.

"OĞLUMLA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK İSTİYORUM"



Jankto, futbola veda etme kararında ailesinin de büyük rol oynadığını vurguladı.



Model Marketa Ottomanska ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu David'e daha yakın olmak istediğini belirten Jankto, "Önemli olan oğlum. Onunla daha fazla zaman geçirmek istiyorum, bu yüzden Prag'a taşınmaya karar verdim. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.





TARİHİ BİR AÇIKLAMA VE YENİ BİR BAŞLANGIÇ



13 Şubat 2023'te eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayan ilk büyük milli takım futbolcusu olan Jakub Jankto, cesaretiyle spor dünyasında farkındalık yaratmıştı.





Futbolculuk kariyerinde Udinese, Sampdoria, Getafe, Sparta Prag ve son olarak Cagliari formaları giyen Jankto, kariyerine yeni bir sayfa açtı. Çek futbolunun yeni jenerasyonuna katkı sağlamak isteyen Jankto, şu anda Dukla Prag U17 takımının teknik direktörlüğünü yapıyor.



