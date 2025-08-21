21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Jankto, 29 yaşında futbolu bıraktı: "Önemli olan oğlum"

Çek futbolcu Jakub Jankto, ciddi sakatlığı ve oğluna daha fazla zaman ayırma isteği nedeniyle 29 yaşında futbolu bıraktı. Jankto, kariyerine Dukla Prag U17 takımının teknik direktörü olarak devam ediyor.

21 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Çek futbolcu Jakub Jankto, 29 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Jankto, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla futbola veda etti.

Jankto, "Futbol kariyerime devam edip etmeyeceğimi soran birçok mesaj aldım. Maalesef cevabım hayır," ifadelerini kullandı. Bu kararın ardındaki nedenin ciddi bir sakatlık olduğunu belirten deneyimli orta saha, "Çok ciddi bir sakatlık geçirdim, ayak bileği bağlarım tamamen hasar gördü. Sezona hazırlanmak için bu sakatlığın üstesinden gelmeye çalışıyordum," dedi.



"OĞLUMLA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Jankto, futbola veda etme kararında ailesinin de büyük rol oynadığını vurguladı.

Model Marketa Ottomanska ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu David'e daha yakın olmak istediğini belirten Jankto, "Önemli olan oğlum. Onunla daha fazla zaman geçirmek istiyorum, bu yüzden Prag'a taşınmaya karar verdim. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

TARİHİ BİR AÇIKLAMA VE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

13 Şubat 2023'te eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayan ilk büyük milli takım futbolcusu olan Jakub Jankto, cesaretiyle spor dünyasında farkındalık yaratmıştı.

Futbolculuk kariyerinde Udinese, Sampdoria, Getafe, Sparta Prag ve son olarak Cagliari formaları giyen Jankto, kariyerine yeni bir sayfa açtı. Çek futbolunun yeni jenerasyonuna katkı sağlamak isteyen Jankto, şu anda Dukla Prag U17 takımının teknik direktörlüğünü yapıyor.

