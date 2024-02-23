Jan Vesely, Barcelona ile uzattı

THY EuroLeague ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Çek pivot Jan Vesely, kulübüyle yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jan Vesely, Barcelona ile uzattı
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23 Şubat 2024 13:40
THY EuroLeague ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Çek pivot Jan Vesely, kulübüyle yeni sözleşme imzaladı.

Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynadıktan sonra geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'ya transfer olan Vesely, Barcelona macerasını sürdürme kararı aldı ve kulübüyle resmen yeni sözleşme imzaladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada; Jan Vesely'nin 2025 yılında sona erecek olan kontratının 2026 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

33 yaşındaki Vesely, bu sezon EuroLeague'de 12.9 sayı, 4.5 ribaunt ve 1.4 asist ortalamaları ile oynuyor.



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