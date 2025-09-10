Jamie Vardy'den transfer itirafı!

Leicester City ile yollarını ayırdıktan sonra İtalya Serie A ekiplerinden Cremonese'ye transfer olan Jamie Vardy, imza töreninde transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Eylül 2025 20:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jamie Vardy'den transfer itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Leicester City ile 13 yıl sonra yollarını ayıran Jamie Vardy, İtalya Serie A ekiplerinden Cremonese'ye transfer oldu.

38 yaşındaki İngiliz golcü, imza töreninde, İtalyan ekibine transfer olabilmek için diğer kulüplerden gelen teklifleri reddettiğini açıkladı.

Sky Sports'un haberine göre; Vardy, Feyenoord'dan gelen teklifi reddetti. Celtic ve Wrexham'ın da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı bildirildi.

Vardy, 2024-2025 sezonunda çıktığı 36 karşılaşmada 10 gol atarken, 4 asist yaptı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.