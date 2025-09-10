Jamie Vardy'den transfer itirafı!

Leicester City ile 13 yıl sonra yollarını ayıran Jamie Vardy, İtalya Serie A ekiplerinden Cremonese'ye transfer oldu.



38 yaşındaki İngiliz golcü, imza töreninde, İtalyan ekibine transfer olabilmek için diğer kulüplerden gelen teklifleri reddettiğini açıkladı.



Sky Sports'un haberine göre; Vardy, Feyenoord'dan gelen teklifi reddetti. Celtic ve Wrexham'ın da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı bildirildi.



Vardy, 2024-2025 sezonunda çıktığı 36 karşılaşmada 10 gol atarken, 4 asist yaptı.